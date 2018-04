"De Ronde is mooi, Parijs-Roubaix is uiteraard mooier"

🇫🇷 Secteur 20 ➡️ Haveluy, arrêt pour observer les travaux qui ont eu lieu sur le secteur par l'association et le #LPHRaismes



🇬🇧 Sector 20 ➡️ Haveluy, stop to observe the works which took place on the sector by the association and #LPHRaismes#ParisRoubaix pic.twitter.com/5N5IFit8AI — Les Amis de Paris-Roubaix (@A_ParisRoubaix) 3 april 2018

The students of Raismes' Horticultural School are working hard to make Haveluy's sector look good! ⛏️👌

Les jeunes du lycée horticole de Raismes travaillent dur sur le secteur pavé d'Haveluy ! ⛏️👌#ParisRoubaix pic.twitter.com/jQ74bO4QUh — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) 3 april 2018

🇫🇷 À Arenberg, le désherbage thermique à commencé, il sera effectué sur les 500 premiers mètres (les plus dangereux) 🌲



🇬🇧To Arenberg, the thermal weeding has begun, it will be carried out on the first 500 meters (the most dangerous) 🌲#parisroubaix pic.twitter.com/pY3ta2npOC — Les Amis de Paris-Roubaix (@A_ParisRoubaix) 29 maart 2018