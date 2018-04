Gaat Kittel-festival in Scheldeprijs voort? "Opgepast voor de hongerige wolven!"

Ik moet opletten dat ik niet in een 2e waaier beland. Dus ik zal moeten meekoersen en dat kost energie.

"Als er veel wind staat, wordt het zeker een zware koers. Ik moet opletten dat ik niet in een 2e waaier beland. Dus dan zal ik moeten meekoersen, maar dat kost energie. Ik zal dus vermoeider zijn in de finale."

Quick-Step was de voorbije weken het alfa en omega op de Vlaamse wegen, maar the Wolfpack doet het deze keer wel met de jonge wolven Jakobsen en Hodeg. "Ik wil niemand onderschatten, want dan verlies je zeker. De wolven hebben nog altijd honger. Ik ben zeker dat ze ook proberen te winnen."

"Voor de rest verwacht ik vooral concurrentie van Dylan Groenewegen en Edvald Boasson Hagen, die sterk bezig was de voorbije klassiekers. Cavendish en Greipel zijn er door blessures niet bij, maar dat betekent niet dat het makkelijker wordt."