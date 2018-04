VIDEO: Zo reed de (verwarde?) chauffeur het parcours van de Ronde op

De chauffeur werd dinsdag op het matje geroepen bij de politie van Aalst. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat er van kwaad opzet geen sprake is. De oudere man was zelf niet van Aalst. Hij kwam via een privéparking op het parcours.

Er zijn geen overtredingen begaan, zoals tegen de richting inrijden of een politiebevel negeren. Je moet je als bestuurder wel aanpassen aan de "plaatsgesteldheid", aan de situatie dus. Dat is het enige wat hem nog verweten kan worden en wat nu nog onderzocht wordt.

De man kan hoogstens een kleine boete krijgen.