Sagan: "Als andere renners niet meewerken, zal Quick-Step alles winnen"

In de Ronde van Vlaanderen was het opnieuw feest voor Quick-Step met een zege van Niki Terpstra. Peter Sagan bleef teleurgesteld achter. "Quick-Step heeft de hele wedstrijd gecontroleerd", vertelde hij achteraf aan de ploegbus. "Ze hebben de koers snel opengebroken en zo brachten ze de andere teams en de andere favorieten in moeilijkheden."

"Quick-Step heeft veel goeie renners en heeft daardoor altijd een aantal kaarten in handen. Het heeft een mooie race gereden."

"De andere teams zouden wat meer moeten samenwerken. Ik ben niet de enige renner die ze moeten kloppen. Er rijden 200 jongens mee. Ik denk dat de andere ploegen een vergissing maken door zich alleen op mij te focussen. Als ze dat blijven doen, zal Quick-Step alles winnen."