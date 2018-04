Gezien in De Kleedkamer: het "hoerenkot" van Boonen en hondentrimmer Scheirlinckx

De Kleedkamer zocht ook George Hincapie op in de Verenigde Staten. Hij had het over zijn dopingverleden en over Lance Armstrong. "Ik heb altijd heel open gesproken over het wielrennen van toen. Ik heb het nooit staalhard ontkend. Ik zei: "Het spijt me, ik maakte er ook deel van uit"."

"Maar ook daarna ben ik blijven rijden, en met succes. Ik vond dat ik daardoor bijdroeg aan de verandering in het wielrennen. Daar ben ik trots op."

"Lance Armstrong is nog steeds een goeie vriend. Hij krijgt onterecht de schuld van heel wat zaken die misgingen in het wielrennen. Hij was niet de enige die het deed en hij is er ook niet mee begonnen. Hij is nooit boos geweest dat ik getuigd heb. Ik heb hem ook nooit de schuld gegeven en wou hem geen schade berokkenen."