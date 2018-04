Geen drinkbus voor "hautaine" Cancellara: "Was bidon voor Gilbert"

Fabian Cancellara kreeg die bidon niet. Zou iedereen dat meegemaakt hebben? "Ik denk het, ik weet het niet", oppert Tom Boonen.

Staf Scheirlinckx: "Cancellara was een beetje hautain. Hij voelde zich een beetje verheven boven de rest. Wat naar buiten toe totaal niet zo lijkt. Iedereen denkt dat Cancellara supersympathiek is, maar in het peloton was hij wat hautain. Hij voelde zich net iets beter."

"Er zijn weinig ploegmaats die goed spreken over hem", besluit Tom Boonen.