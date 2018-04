Nummer 2 van de Ronde krijgt een nieuw contract bij zijn ploeg

Volgens Team Trek-Segafredo heeft Pedersen een grote toekomst voor zich. Ze belonen hem alvast met een contract tot in het seizoen 2020.

"Daar ben ik ontzettend gelukkig mee", reageert Pedersen. "Ik voel me thuis bij de ploeg. Ze geven me vertrouwen waardoor ik groei."

Pedersen kan dit seizoen een ritzege in de Herald Sun Tour voorleggen, een 5e plaats in Dwars door Vlaanderen en een 2e plaats in de Ronde. "En nu focus ik me op mijn favoriete koers: Parijs-Roubaix. Die wil ik over enkele seizoenen winnen."