"Quick-Step zal niet met drie man naar het podium van Roubaix rijden"

Zal Quick-Step Floors ook Parijs-Roubaix volledig naar zijn hand zetten? "Ze hebben veel ervaring in die koers, ook met het duo Peeters en Steels in de volgwagen. Zij kunnen de renners sturen en dat is belangrijk in Roubaix, waar je die ervaring nodig hebt."

Philippe Gilbert heeft die ervaring niet in de hel. "Maar met die back-up is het geen nadeel dat Gilbert nog niet veel in Roubaix gereden heeft. Ik zie hem meedoen voor de overwinning."

In 1996 trok het Mapei-team met Museeuw, Tafi en Bortolami naar de piste. Komt er zondag weer zo'n clean sweep? "Ik denk niet dat ze met z'n drieën naar het podium zullen rijden. We mogen niet overdrijven. Andere teams zullen ook klaar zijn om die dominantie te doorbreken."

"Hoe dat dan moet? Simpel: doorbreek de blauwe garde. Er is altijd een weg om een team te isoleren. Ik zal die andere ploegen niet voeden, maar ik zie een manier om het te doen. Soms is er wat weinig durf om iets te ondernemen en dat zie ik wel nog bij Quick-Step."