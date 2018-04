Vandegoor: "Onderschat factor-Boonen niet in successen Quick-Step"

Quick-Step Floors won dit seizoen bijna iedere eendagskoers op Belgische bodem. "De statistieken zijn echt indrukwekkend", zegt Christophe Vandegoor.

"Onderschat de factor-Boonen daarin niet. Dat boegbeeld is met pensioen, waardoor de weg open ligt voor andere mannen die vroeger in hun hok moesten blijven zitten. Die zijn nu bevrijd en daar is Terpstra het exponent van."

"Terpstra is absoluut een verdiende winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Als je op een scharniermoment de rest kan achterlaten, dan is ieder excuus bij de tegenstand overbodig. En dat bleek ook bij de Belgen, die groots waren in de nederlaag."