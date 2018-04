"Terpstra is slimmer dan de rest, andere ploegen stilaan gefrustreerd"

De Cauwer: "Ik ben nogal kritisch geweest voor Terpstra de voorbije jaren door bepaalde dingen die hij gedaan heeft. Hij zegt: “Als ik de klok zou kunnen terugdraaien, dan zou ik die dingen nooit opnieuw gedaan hebben.”"

"Maar nu is Terpstra bezig met een charme-offensief in Vlaanderen. Hij verdient respect voor zijn prestaties. We moeten met zijn allen die paar rariteiten die hij gedaan heeft, vergeten."

Wuyts: "Terpstra heeft niet het lijf, maar wel de kop van de flandrien. En dat zie je aan de keuzes die hij maakt. Hij wil hier bij ons winnen. Terpstra heeft nu al 2 keer Dwars door Vlaanderen gewonnen en de E3 Harelbeke, Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen."

De Cauwer: "En ik denk dat hij nog zal winnen. Terpstra heeft de smaak te pakken en zit in een sterke ploeg, waar hij met al zijn intelligentie nog gebruik zal van maken."

"Maar de weg die Terpstra heeft afgelegd, is heel straf. 12 jaar geleden kwam hij binnen in de Ronde van België als pistier bij Team Ubbink, waar hij won in Hoei. Als sommige profs op hun 25e twijfelen, dan moeten ze kijken naar Terpstra. Hoelang heeft hij niet moeten wachten om tot maturiteit te komen, maar hij doet het nu wel."