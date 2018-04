De Ronde 2018 anders bekeken: "Vanavond patatten met ambras"

Niemand had het gedacht, maar daar verscheen plots Mario Cipollini in beeld tijdens Vlaanderens Mooiste. Michel Wuyts kon de grap over Italiës Mooiste wel smaken: "Cipo is back! Het was te denken, met een elektrisch motortje. Met zo'n pak is Cipo trouwens eens echt verschenen aan de start van de proloog in de Giro. Iedereen lag er plat van."