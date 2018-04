Benoot vertrekt weer op hoogtestage: "Terug voor Brabantse Pijl"

Tiesj Benoot heeft al een succesvol voorjaar achter de rug. Hij won op een prachtige manier de Strade Bianche en behaalde ereplaatsen in Tirreno-Adriatico, de E3 Harelbeke, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

"Die ereplaatsen zijn een bevestiging van mijn goede conditie", zegt Benoot, die past voor Parijs-Roubaix en ook wil scoren in de klimklassiekers. In de Strade Bianche en de Tirreno toonde hij al zijn klimmersbenen.

"Ik ben heel blij dat ik nu opnieuw op hoogtestage naar de Sierra Nevada kan. In de Brabantse Pijl (11 april) kom ik weer in actie." Voor Benoot is het al zijn tweede hoogtestage van het jaar in Sierra Nevada.

"Ik kijk uit naar het tweede deel van het voorjaar, we zullen wel zien wat er nog uit de bus komt in het Ardense luik. Maar eerst heb ik nu een week in Spanje om mentaal wat rust te nemen."