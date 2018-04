Gilbert: "Roubaix? Als je goed bent, kun je bijna alles aan"

Philippe Gilbert mocht als derde mee op het podium in Oudenaarde. "We hebben als ploeg tactisch heel goed gereden, dat was mooi om te zien. Het was de bedoeling om de koers hard te maken en dat is ook gelukt", zei de winnaar van vorig jaar.

De sterkte in blok van Quick-Step Floors is indrukwekkend. "Sénéchal, Keisse en De Clercq hebben vanaf de start de koers niet laten stilvallen. Je mag het werk dat zij doen voor ons nooit onderschatten."

"Er wordt niet vaak gesproken over hen, maar wij vergeten hun werk niet. We moeten hen daarvoor bedanken, want zonder hen kunnen wij niet op deze manier presteren. We rijden echt als een "wolfpack" en dat is mooi om te zien."