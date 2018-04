Van Avermaet is "niet ontgoocheld", Benoot: "Moeilijk tegen Quick-Step"

Sep Vanmarcke maakte een sterke indruk ondanks pech in de eerste uren. "In deze koers moet alles meezitten en ik ben vandaag twee keer tegen de grond gegaan in de eerste 60 kilometer. Maar dat is niet de reden dat ik tekort kwam."

Net voor de laatste beklimming van de Oude Kwaremont viel de beslissing. "Het viel stil in de achtervolging. Alle helpers waren weg en op zo'n smal straatje kun je niet meer opschuiven."

"Ik ben natuurlijk ontgoocheld, maar ik was vandaag niet sterk genoeg. Ik liep op het einde leeg en kreeg krampen op de Paterberg. De kramp schoot zelfs in mijn handen waardoor ik per ongeluk naar mijn buitenblad schakelde en toen stond ik helemaal stil."