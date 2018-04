Van Jebroer tot 2 Unlimited: dit waren de muzikale knipogen van Terpstra

Vorige week won hij de E3, vandaag pakt hij De Ronde. Vorige week won hij de E3, vandaag pakt hij De Ronde.

Als sinds 2014 verstopt Niki Terpstra een songtekst in zijn interviews na een zege. We kennen allemaal die van Jebroer en Henny Vrienten, maar herinnert u zich deze knipoog naar 2 Unlimited nog? Alleen na zijn zege in Parijs-Roubaix in 2014 had hij even geen inspiratie.