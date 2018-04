Sarreau (archief) had de snelste benen. Sarreau (archief) had de snelste benen.

Marc Sarreau heeft La Roue Tourangelle (1.1), een eendagskoers in de Loirestreek, gewonnen. De Fransman van Groupama-FDJ was na 200 kilometer de beste in een massasprint. Timothy Dupont was de beste Belg op plaats dertien.