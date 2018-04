Terpstra: "Droomde als kind van Ronde en Roubaix, nu heb ik ze allebei gewonnen"

Terpstra zorgde net als in 2015 voor de beslissing na de Kruisberg. "Dat was toen met Kristoff (die hem klopte in de sprint), nu met Nibali. Maar die was niet zo goed als Kristoff."

"Het was niet de bedoeling Nibali te lossen, want het was fijn geweest als ik hem bij mij had gehad in de achtervolging."

"Ik wist dat ik die 3 vluchters op de Kwaremont moest pakken. Ik was op het rechte stuk daarvoor wel aan het vechten tegen de wind, maar dat is dan ook een rotstuk. Ik dacht wel even: potverdorie, dat wordt hier toch geen ouderwetse chasse patate?"