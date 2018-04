Planckaert tegen Van Aert: "Chapeau! Jij bent in 2019 kandidaat-winnaar"

Wout van Aert hield de voorbije weken al enkele geslaagde repetities en slaagde vandaag ook met verve voor zijn eerste grote examen tijdens een loodzware Ronde van Vlaanderen.

"Iedereen had me op voorhand verteld dat de Ronde een afvallingskoers is en dat klopt ook wel. Het is veel meer dan in andere klassiekers stilletjes doodgaan. In andere wedstrijden moet je er op cruciale punten staan en dan ben je mee. Hier blijven de lastige beklimmingen zich opvolgen. Het was niet makkelijk om te blijven doorbijten."

"Top 10 rijden in deze koers was een droom voor mij. Ik zal later pas echt kunnen genieten en beseffen tussen welke kampioenen ik reed. Dit is mooi."