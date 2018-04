Glunderende Lefevere: "Ik mag duidelijk nog niet met pensioen gaan"

Yves Lampaert deelde in de vreugde in Oudenaarde. "Ik had niet echt een superdag vandaag, die had ik afgelopen woensdag wel in Dwars door Vlaanderen. Maar ik heb wel getoond dat ik in de achtergrond mijn werk kon doen."

"Niki zei de hele tijd dat hij goed was, toch wel chapeau. Maar ik denk toch dat het een echte ploegprestatie is. Wij leggen alles lam in de achtergrond en niemand is bij machte om het heft in handen te nemen."

Quick-Step Floors domineert het voorjaar tot nu toe. "De hele ploeg is sterk en de vier kopmannen zijn supersterk. We kunnen op alle fronten meespelen en voor de andere ploegen is het een raadsel wanneer ze moeten meegaan."

Het is al de 21e overwinning van het seizoen voor de ploeg van Patrick Lefevere. "Raak je dat niet beu die champagne? ", wou Maarten Vangramberen weten. "Tegen dat je champagne beu geraakt...", was het lachende antwoord.