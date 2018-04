Niki Terpstra zette zijn solo in op de Kruisberg en moet een dikke 30 kilometer alleen aan de bak. Tijd genoeg dus om na te denken over een nummer. Dit is het geworden:

"Ik reed naar de Oude Kwaremont toe en ik wist dat ik die groep moest pakken. Ik bouwde op, ik bouwde op, ik bouwde op en het bloed stond naar mijn kop. Het was de liefde. Het was de liefde voor de koers."