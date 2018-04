Onfortuinlijke Cavendish mikt op wederoptreden in Ronde van Californië

Cavendish kwam in Milaan-Sanremo zwaar ten val aan de voet van de Poggio. Het verdict voor de toprenner was zwaar: een gebroken rib en een enkelblessure.

"Ik hoop te kunnen deelnemen aan de Ronde van Californië. Ik heb nog een zestal weken, dus dat lijkt me een haalbare kaart", vertelde hij aan de Britse krant The Observer. De Ronde van Californië vindt plaats van 13 tot en met 19 mei.

De voormalige renner van Quick-Step Floors trainde sinds zijn val nog niet op de weg, maar hervatte wel al op de rollen. "Het doet deugd om na zo'n zware val weer op de turbotrainer te zitten. Ik verbijt de pijn om opnieuw voort te kunnen gaan."

Het was tot nu toe alvast een jaar vol rampspoed voor de 30-voudige etappewinnaar in de Tour. Een week voor de Primavera brak Cavendish in de Tirreno-Adriatico al een rib bij een zware smak in de ploegentijdrit. Eerder dit seizoen liep de Brit ook nog eens een hersenschudding op in de Ronde van Abu Dhabi.