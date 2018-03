Nederlandse renner komt ongehavend uit vreselijke smak

De Nederlander Oscar Riesebeek is op 10 km van de aankomst in de Volta Limburg Classic erg zwaar ten val gekomen. De renner van Roompot reed voorin met de uiteindelijke winnaar Jan Tratnik, maar vloog uit de bocht. De 25-jarige Nederlander hield schijnbaar niets over aan zijn tuimelperte en haalde de finish als 81e op 3'45" van Tratnik.