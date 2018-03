Valverde steekt 9e zege van het seizoen op zak in GP Miguel Indurain

Alejandro Valverde twijfelde even over een deelname aan de Ronde van Vlaanderen, maar besloot uiteindelijk dat de GP Indurain, een eendagswedstrijd in en om de Noord-Spaanse stad Estella, beter in zijn plannen paste. En die keuze is bijzonder goed uitgedraaid voor de Spanjaard.

Movistar nam op de voorlaatste helling van de dag het heft in handen op zoek naar vluchter Jack Haig. Al snel werd de Australiër ingerekend en ook de ontsnappingspogingen van Robert Power en Lilian Calmejane werden door het werk van de Spaanse ploeg een maat voor niets.

Carlos Betancur kende meer succes. Er werd getwijfeld in het peloton en de Colombiaan kreeg een bonus van een halve minuut. Uiteindelijk knapte Valverde zelf het vuile werk op. Hij ging op en over Betancur en alleen Carlos Verona kon het verschroeiende tempo volgen.

Op vijf kilometer van de finish moest ook hij Valverde laten glippen en zo reed hij solo naar zijn negende zege van het seizoen. Het was zijn tweede overwinning in Estella, ook in 2014 stond hij er al eens op het hoogste schavotje.