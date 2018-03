VIDEO: Tratnik dokkert in de slotkilometer weg van zijn kompanen

Jan Tratnik kwam op 50 kilometer van de finishlijn aansluiten bij een groepje van 5 renners. De Sloveen, in een ver verleden nog actief bij Quick-Step, hield in de laatste kilometer zijn medevluchters knap af. Het is, na de tijdrit in de Internationale Wielerweek, zijn tweede zege van het seizoen.

De Volta Limburg Classic (1.1) staat sinds 2005 op de wielerkalender. Nico Sijmens is de enige landgenoot op de erelijst. Hij won de openingseditie en was ook in 2007 de beste.