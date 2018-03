"Ontspannen" Sagan: "Heb me in alle rust kunnen voorbereiden"

Peter Sagan (28) beantwoordde vorige zondag alle mogelijke twijfels met een sprintzege in Gent-Wevelgem. "Het helpt dat ik die overwinning al te pakken heb", vertelde de wereldkampioen vandaag.

"Dat is goed voor de ploeg en voor mij. Ik ben ontspannen. Of ik nu wel win of niet, ik word toch geviseerd in de koers."

Woensdag ontbrak Sagan op het appel in Dwars door Vlaanderen. "Sinds maandag bereid ik me in alle rust voor op de Ronde, ver weg van alle drukte."

"Ik was er woensdag niet bij, dat was zo voorzien en ik houd me aan mijn plan. Ik denk niet dat het een slecht idee was. Koersen is altijd een risico en het weer was ook slecht."