Sporza-sterren voor de Ronde: 3 stuks voor Sagan en Vanmarcke

Na zijn overwinning in Gent-Wevelgem is Peter Sagan de uitgesproken favoriet van onze wielermannen. De wereldkampioen krijgt van iedereen 3 sterren, behalve van Michel Wuyts. Die schat de kansen van Tiesj Benoot en Niki Terpstra hoger in.

Naast Sagan prijkt ook Sep Vanmarcke met 3 sterren. Net daarachter komen schaduwfavorieten Greg Van Avermaet, Niki Terpstra en Tiesj Benoot. Zij hebben 2 sterren achter hun naam.

Gilbert (kreeg van iedereen minstens 1 ster), Kwiatkowski, Naesen (ondanks zijn fysieke problemen), Nibali en Trentin maken de top 10 van Sporza vol. Carl Berteele gelooft trouwens in een stunt van Nibali, hij gaf de Italiaan 3 sterren.