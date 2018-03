"Natuurlijk willen we zelf winnen, maar we gunnen elkaar ook de zege"

Een week geleden voerde Niki Terpstra een kunststukje op in de E3 Harelbeke. "Het gaat harstikke goed", zegt Terpstra. "Zo’n favorietenrol krijgen, klinkt heel leuk. Ik heb er vertrouwen en zin in."

"De ploeg is ook heel sterk. We vormen een team, maar natuurlijk willen we allemaal zelf winnen. We zijn ook blij als iemand anders van de ploeg wint, want die ploegmaten hebben me ook geholpen bij mijn zege in Gent-Wevelgem."

"Wie het meeste koersinzicht heeft bij ons? Als je ziet hoeveel mooie wedstrijden Gilbert al op zijn erelijst heeft staan… Dat doe je met goede benen én koersinzicht. Laten we zeggen dat Gilbert het lijstje topt qua koersinzicht."