"Combinatie veldrijden en klassiekers gaat beter dan velen dachten"

Bahrain-Merida zou veel geld over hebben voor Van Aert en ook andere WorldTour-teams tonen interesse in de wereldkampioen veldrijden. "Na mijn prestaties is dat een logisch gevolg", reageert Van Aert daarop.

"Ik heb dit seizoen al bewezen dat de combinatie veldrijden en klassiekers rijden beter mogelijk is dan veel mensen vooraf gedacht hadden. Voorlopig ben ik nog niet bezig met een definitieve overstap naar de weg."

Van Aert ligt nog tot en met eind 2019 onder contract bij de ploeg van Nick Nuyens. "Of ik volgend jaar nog het veld en de weg combineerbaar en eind 2019 de overstap maak naar een grote ploeg? Dat zou best kunnen. Na Parijs-Roubaix zullen we alles eens rustig bekijken."