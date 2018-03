Nibali: "Natuurlijk wil ik goed presteren in de Ronde"

Met welke ambities staat Nibali zondag aan de start in Antwerpen? "In de eerste plaats neem ik deel om ervaring op te doen op de kasseien", zegt de winnaar van de Tour (2014), de Giro (2013 en 2016) en de Vuelta (2010).

"Ik koers de Ronde in functie van de kasseirit in de Tour de France. En ik wou ook minstens één keer in mijn carrière de Ronde rijden. Zoals ik het ook niet uitsluit dat ik ooit eens deelneem aan Parijs-Roubaix."

"Het gevoel vandaag op de kasseien was in elk geval goed. Ik ben omringd door een sterk team, dat me wegwijs zal moeten maken. Of ik ambitie heb? Natuurlijk wil ik goed presteren in de Ronde."