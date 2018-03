Vanmarcke: "Als iedereen voor dezelfde ploeg rijdt, is er geen koers meer"

In het verleden heb ik vaak energie moeten verspillen na valpartijen. Hopelijk is dat nu een keer niet het geval.

"Ik ben een van de kanshebbers, maar de puzzelstukken zullen zondag precies in mekaar moeten vallen om de Ronde te winnen. In het verleden heb ik vaak energie moeten verspillen na valpartijen. Hopelijk is dat nu een keer niet het geval. Dan wordt het zaak om in de juiste aanval mee te glippen."

"Nu moet het er een keer uitkomen. Ik val goed aan en ben er vaak dicht bij, maar op het einde van het verhaal wil je de koers ook winnen. Daar hoop ik zondag op."

"Ik jaag me niet op. Ik blijf dromen. En ik heb nog mooie jaren voor mij, ik ben nog maar 29."