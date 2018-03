Van Avermaet wil teammaats in finale: "Hopelijk is iedereen wakker geschud"

"Nu zijn ze altijd mee met 3 à 4 man en dan kunnen ze beginnen te spelen. Tot nu toe is dat heel goed uitgedraaid. Maar ik maak me sterk dat de Ronde een andere koers is, nog net iets lastiger, en dat ze net iets minder mannetjes in de finale zullen hebben.”

Teammaats in de finale is wat Van Avermaet mist, zeker in Gent-Wevelgem en in Dwars door Vlaanderen. "Dat is niet plezant. Ik denk dat we vrijdag in de E3 de verkeerde beslissing namen door niet vol voor mij te rijden. Ik heb al bewezen dat ik na een zware koers een sprint van een grote groep kan winnen."

"Zondag en woensdag was het gewoon te weinig. Als ik mee ben met een groep van 30 à 35 man, mag er wel verondersteld worden dat we met 2 mannen mee zijn."

"Ik denk dat iedereen zijn best doet. Dat maakt het ook nog eens duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is van op dat niveau te fietsen en altijd mee te zijn. Ik hoop dat iedereen een beetje wakker geschud is, zijn taak begrijpt en zondag zoveel mogelijk mannen in de finale kunnen geraken.”