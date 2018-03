Naesen: "Heb gsm uitgezet, straks geloof ik nog dat ik Ronde niet haal"

Start hij of start hij niet? Na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen wordt Oliver Naesen overstelpt met de vraag. "Normaal gezien zal ik starten", klonk het eerder vandaag. Maar helemaal zeker is het nog niet. Tom Vandenbulcke ging Naesen om meer uitleg vragen.

"Morgen staat de verkenning op het programma, meteen ook de laatste test", vertelt de kopman van AG2R. "Het wordt intens, maar het is nodig om te weten waar ik sta."

"Een specialist in het UZ Gent heeft vandaag een MRI genomen. Hij zegt dat het pijn zal doen, maar ik niets kan kapotmaken door te starten in de Ronde. De dokters geven me dus groen licht."

"Maar als het morgen niet te doen is, moet ik er niet aan denken om te starten. Mijn seizoen stopt ook niet na de Ronde. Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race zijn ook twee mooie doelen."