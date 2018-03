Dopingjager Walsh: "Team Sky is erger dan US Postal en Armstrong"

Walsh legt de snel link met Team Sky: "Er was een parlementaire commissie die Team Sky bestudeerd had. En voormalig UCI-baas Pat McQuaid had hen gezegd dat het hoofd van de medische dienst (van de UCI) hem verteld had dat er sterke eendagsrenners zijn die enkel tijdens de klassiekers een TUE kregen."

"Dat zorgt ervoor dat je op een andere manier kijkt naar de klassiekers. En ik vind dat je als wielerfan meer moet weten dan wat we in het verleden hebben geweten. Enkel dan kan je de resultaten beter evalueren."

"De organisaties in de sportwereld doen niet genoeg. Ze mogen niet zeggen: “Die renners zijn clean”. Maar ze moeten het ook bewijzen, transparanter zijn, meer testen afleggen en erover praten."

"Als Lance Armstrong naar de Ronde van Vlaanderen zou gekomen zijn, zou ik dat goed gevonden hebben. We zouden dan gehoord hebben wat Lance over doping te vertellen heeft. Het is een belangrijk onderwerp. En jammer genoeg heeft Team Sky getoond dat de problemen niet verdwenen zijn."