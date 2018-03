Kijkt jouw schoonmoeder mee naar de Ronde? Zo begrijpt ze eindelijk de koers

"Als je met een fiets over kasseien rijdt, voel je veel meer schokken en is er veel meer wrijving (rolweerstand). Het grote voordeel van in groep te rijden wordt een kleiner voordeel op de kasseien, want voor de 2e renner is het even lastig om op kasseien te rijden als voor de 1e renner."

"Als een renner wil aanvallen, zal hij dat veel liever doen op de kasseien. Want voor de renners achter hem is het veel moeilijker om hem in te halen over de kasseien als ze in groep zijn. En hetzelfde geldt bergop, maar dat heeft dan te maken met de zwaartekracht."