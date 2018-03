In het spoor van RvV-speaker: "Dood Galvez spookt soms nog door hoofd"

Speaker zijn is niet de job van Niko De Muyter. Wel een uit de hand gelopen passie. "De enige man die kan leven van zijn werk als speaker is de Fransman Daniel Mangeas, die jaren in de Tour de France werkte. Hij doet 200 koersdagen per jaar en de vergoedingen in het buitenland liggen veel hoger."

"In België zijn er vijf of zes speakers die grote wedstrijden aankunnen. Lokale speakers zijn er natuurlijk veel meer. Concurrentie speelt niet echt. We hebben een goede band en proberen elkaar ook te vervangen als iemand niet kan."

"Voor wedstrijden tijdens de week neem ik vakantie op het werk. Dat betekent dat ik bij het begin van het jaar mijn vakantiedagen goed moet tellen. De meeste wedstrijden zijn gelukkig in het weekend."

Na 31 seizoenen heeft De Muyter al veel gezien en meegemaakt, maar het WK veldrijden in Valkenburg dit jaar noemt hij zijn hoogtepunt.

"De UCI had me de kans gegeven om al een aantal Wereldbeker-manches in het buitenland te doen afgelopen seizoen, maar het WK was het absolute hoogtepunt. Van een wereldkampioenschap droomt iedereen. De sfeer en grootsheid waren uniek."