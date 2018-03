PORTRET: David Walsh, de cheerleader die dopingjager werd

David Walsh ontpopte zich tot de luis in de pels van de doperende renners. David Walsh ontpopte zich tot de luis in de pels van de doperende renners.

Als tegenzet voor de komst van Lance Armstrong naar de Ronde nodigde NADO Vlaanderen zijn "little troll" David Walsh uit voor een lezing. Voor hij vanavond in Gent spreekt, is hij te gast in De Afspraak. Maar wie is die David Walsh eigenlijk?