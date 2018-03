Belgische goudenmedaillewinnaar van Spelen 1948 overleden

Eugeen Van Roosbroeck vormde op de Spelen van 1948 een team met drie andere Belgen, maar alleen hij (9e), Lode Wouters (3e) en Leon De Lathouwer (4e) haalden de finish van de wegrit in Windsor Park.

Omdat de tijden van de beste drie finishers per land opgeteld werden, was er voor België geen man overboord. Meer zelfs: Wouters, De Lathouwer en Van Roosbroeck bleken samen de beste tijd van alle landen op het bord gezet te hebben.

Zo ging België met het goud lopen, voor Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Zweden. Dat Van Roosbroeck en co de olympische titel behaald hadden, beseften ze in eerste instantie zelf niet. Van Roosbroeck: "Het was een warboel." Na de koers kropen ze met hun fiets in een kleine bestelwagen en een dag later waren ze al weer in België.

Van Roosbroeck verdiende 9 jaar lang zijn boterham als profwielrenner, al kun je dat bestaan niet vergelijken met de stiel van een huidige wielrenner. De meest aansprekende resultaten van van Roosbroeck: 6e in de Ronde van Vlaanderen 1950, 10e in Luik-Bastenaken-Luik 1949 en 13e in de Ronde van Vlaanderen 1954.