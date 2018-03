"Laatste keer geweend? Toen ik trui kreeg en geen auto met afstandsbediening"

De renners van Quick-Step Floors worden ook wel eens "The Wolfpack" genoemd. Tenminste, zo noemen ze zichzelf.

"Dat is begonnen als een grapje van Brian Holm die dat woord in onze interne communicatie gebruikte. We nemen niemand gevangen, we gaan ervoor, we winnen samen en laten niemand van de ploeg achter: dat is de betekenis ervan", zei Patrick Lefevere.

"Kennen jullie de oorsprong van dat woord?", vroeg Ruben Van Gucht. "Het komt uit een documentaire uit 2015. 6 broers worden overbeschermd door hun ouders en mogen geen contact hebben met de buitenwereld. Zij vormen The Wolfpack."

Boonen: "Aha. Ik dacht dat dat The Wolfpack uit de film The Hangover kwam? In mijn tijd is The Wolfpack stilaan op gang gekomen. Dat leeft echt bij die mannen, hoor."