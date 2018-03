Alejandro Valverde niet in de Rondeselectie van zijn team

Alejandro Valverde nam gisteren deel aan Dwars door Vlaanderen. De Spaanse toprenner twijfelde nog of hij zondag ook de Ronde van Vlaanderen zou meepikken, maar daar past de 37-jarige Spanjaard toch voor. Hij staat niet op de startlijst van Team Movistar.

Imanol Erviti wel. Hij start zondag in Antwerpen als kopman van de Spaanse formatie. Twee jaar geleden reed Erviti naar een 7e plaats in Oudenaarde. Dit jaar wordt de Ronde van Vlaanderen zijn eerste wedstrijd in ons land.

Daniele Bennati moet verstek laten gaan voor de Vlaamse hoogmis. De Italiaanse sprinter van Movistar heeft zijn linkervoet gebroken.