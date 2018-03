"Als we moeten wachten na een val doek ik mijn ploeg op. Echt waar"

Het Moment van de Week van Patrick Lefevere was de collectieve prestatie van Quick-Step Floors in de E3 Harelbeke. Lefevere: "Dat went nooit. Ik krijg daar nog altijd een goed gevoel bij."

"Ik hoor jullie dan vragen of wij hadden moeten wachten na een valpartij net voor de bergzone. Wel, ik vind dat er nooit gewacht moet worden. Koersen is tussen de ene witte lijn en de andere witte lijn. Als ze pissen, mag je niet demarreren. Als er bevoorrading is, mag je niet demarreren. Als ze vallen, mag je niet demarreren. Tja, wanneer mag je nog wel demarreren?"

"Kijk: wij wisten voor de koers waar er gevallen zou worden. We kennen dat gat. We hadden afgesproken: iedereen collectief op kop, gas geven en dan zit je meteen aan dat eerste bergje en is een eerste selectie doorgevoerd."

Boonen: "Of ze hadden moeten wachten? Neen! Het is geen kleutertuin, he. Het is een profkoers. Er wordt een issue gemaakt waar er geen issue is."

Lefevere: "Ik was blij dat de echte coureurs achteraf de commentatoren tegenspraken. Als er beslist wordt dat wij op zulke momenten moeten wachten, dan doek ik morgen mijn ploeg op. Dan heb ik er genoeg van. Echt waar."