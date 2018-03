"Gilbert deed een beurt: redelijk fameus. Ik denk dat hij héél goed is"

Hoe goed is Philippe Gilbert, wilde Extra Time Koers weten van Patrick Lefevere. "Ik weet niet of hij nu al dan niet beter is dan vorig jaar, dat is heel moeilijk te zeggen", vindt de manager van Quick-Step.

"Hij is gefocust. Hij rijdt ook al eens op kop voor de ploeg wanneer dat niet echt nodig is. Dat doet hij natuurlijk met een doel. Is het niet de Ronde van Vlaanderen, dan misschien wel Parijs-Roubaix. Hij is aan het werken naar iets toe."

"Ik denk dat hij héél goed is", vult Tom Boonen aan. "Écht goed. Ik zag hem in Gent-Wevelgem op een bepaald moment een beurt doen, dat was redelijk fameus. Of hij Milaan-Sanremo nog ooit kan winnen? Dat is moeilijk, maar moeilijk mag. Als het makkelijk was, deed iedereen het."