Zieke Keukeleire: "Zal moeilijk zijn om de Ronde op televisie te moeten volgen"

Jens Keukeleire heeft noodgedwongen een streep getrokken onder zijn voorjaar. "Het is vorige week al een beetje begonnen", legt hij uit. "De eerste voortekenen heb ik al gevoeld in De Panne, waar ik het laatste uur helemaal leeg was. De dag nadien ben ik dan echt ziek geworden."

"In eerste instantie dacht ik dat het gewoon een verkoudheid was, niets ernstigs. Maar in het weekend is het bergaf beginnen te gaan en heb ik koorts gekregen. Dat heeft geduurd tot dinsdag. Gisteren voelde ik me eindelijk wat beter."

"Het is een moeilijke week geweest. Maar als renner kom je vaak zo'n dingen tegen. Ziekte en valpartijen horen er nu eenmaal bij. Ik heb me er relatief snel kunnen overheen zetten. Ik denk dat het wel moeilijker zal zijn als het koersdag is. De Ronde en Roubaix op televisie moeten volgen, dat zal moeilijk zijn."