Oliver Naesen na valpartij: "Ik heb echt veel pijn"

Wout van Aert kampt dan weer met rugpijn. Hij botste op 69 kilometer van de streep op een seingever. "Volgens Van Aert moet die man een stapje opzij gezet hebben, waardoor Van Aert tegen hem aan botste", klinkt het bij zijn ploeg Veranda's Willems-Crelan.

"Wout belandde in de gracht en is, nadat hij zich bij de seingever had geëxcuseerd, zo snel mogelijk weer op zijn fiets gekropen. Op de koop toe reed Van Aert dan nog eens lek, maar hij bleef volhouden tot de finale losbarstte. Pas dan liet hij lopen. Van Aert had na de wedstrijd last aan zijn rug, maar om nu al te zeggen dat zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen in het gedrang komt, is het nog veel te vroeg."