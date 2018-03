Valverde: "Normaal rijd ik de Ronde niet, maar nu ik hier toch ben..."

Tom Boonen wees bij Sporza Alejandro Valverde zelfs aan als zijn geheime favoriet voor de Ronde van Vlaanderen. "Oei, dat weet ik niet", blijft de Spanjaard bescheiden.

"Tom is een grote rivaal van mij geweest en een uitstekende renner. Dat hij zoiets zegt, bevalt me enorm. Maar zoals ik gezegd heb: dit zijn wedstrijden waarvoor je veel ervaring nodig hebt."

Valverde weet wel nog niet of hij zondag de Ronde zal rijden. "Het is niet 100 procent uitgesloten. In principe staat de Ronde niet op mijn programma. Maar we zijn dicht bij zondag en we zijn in België..."

"Ik ben gek op het parcours, dat heel mooi is. De Ronde is een spectaculaire wedstrijd. Ik zou er wel graag aan de start staan. Ik heb die koers nog nooit gereden, om risico's te vermijden voor de Tour. Maar uiteindelijk bleek de Tour veel gevaarlijker dan de Ronde. "