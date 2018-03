Museeuw: "Bij Quick-Step had Vanmarcke al een klassieker gewonnen"

Maar Fondriest en Furlan zijn ermee begonnen om kilometers te malen in november en december. De anderen zijn daar als een bende koeien opgesprongen.

Als we nu Van Aert zien, kun je je de vraag stellen: is het wel nodig om zoveel kilometers te malen? Kun je niet beter zoals vroeger gaan crossen in de winter?

Ik had 2 jaar geleden al gezien dat Van Aert met zijn grote vermogen eigenlijk een wegrenner is. Dat toont hij nu elke week. In de Strade Bianche was hij misschien nog "die crosser", maar nu al lang niet meer. In 3 wegwedstrijden is hij internationaal al bekender geworden dan door zijn 3 wereldtitels.

Ik zou hem aanraden om nog even de weg en het veld te combineren. Hij bewijst nu dat het combineerbaar is. Bovendien zou het jammer zijn als Van Aert de cross links laat liggen. Dan is het niet meer spannend voor de kijkers én ook niet voor Van der Poel.

Johan Museeuw