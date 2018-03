Wuyts over Armstrong: "Ik geraakte niet opgewonden over zijn komst"

"Het laat me eigenlijk koud", reageert Michel Wuyts in De wereld vandaag op de afzegging van Lance Armstrong. "Ik geraakte niet opgewonden van zijn komst."

"Opgewonden is misschien een foute uitdrukking. Ik ergerde me er wat aan dat hij nu al geroepen werd. Ik dacht bij mezelf: kom eens terug over 5 jaar, als de wind wat gaan liggen is en als de rechtszaken achter de rug zijn, want er komt nog behoorlijk wat op hem af."

Gaat Armstrong de controverse uit de weg? "Ik denk niet dat het daar om gaat. Het gaat blijkbaar om een ernstige situatie in de familiale sfeer. Als het om een familiaal drama gaat, dan is dat natuurlijk zeer begrijpelijk. Ik denk niet dat iemand als Armstrong door controverse weerhouden wordt. Hij is een en ander ontgroeid."