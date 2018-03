Voorjaar van Keukeleire is voorbij: "Enorme tegenslag voor Jens"

Jens Keukeleire was naar Lotto-Soudal gekomen om er de voorjaarskern te versterken, maar dat voorjaar valt nu volledig in het water.

De ellende begon in Milaan-Sanremo. "Hij liep er niet echt een zware blessure op, dus lieten we hem gewoon de Driedaagse rijden", zegt ploegdokter Servaas Bingé.

Maar daar stelde Keukeleire vast dat er iets broeide. "Hij heeft een infectie aan zijn luchtwegen opgelopen en daar is hij nog altijd niet van hersteld."

"Een renner is helaas heel vatbaar voor zulke dingen als hij in topvorm is. Nu moeten we zijn gezondheid op het eerste plan zetten. Dit is uiteraard een enorme ontgoocheling voor Jens, want hij wou in deze periode op zijn best zijn voor zijn nieuwe ploeg."