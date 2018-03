Vandenhaute: "Wens Lance en zijn gezin veel sterkte"

"Lance Armstrong heeft ons deze persoonlijke boodschap meegedeeld", meldt Flanders Classics.

"Het is met grote droefheid en spijt dat ik, om ernstige familiale en persoonlijke redenen, dit jaar niet naar de Ronde van Vlaanderen kan komen."

"Zonder te veel in detail te gaan en uit respect voor de privacy van mijn familie, moet ik in de buurt van mijn huis in Texas blijven om de situatie aan te pakken."



"Ik ben erg blij dat Wouter Vandenhaute een geweldige spreker kon vinden voor de "Tour of Flanders Business Academy" in de persoon van Roberto Martinez, de coach van het Belgische nationale voetbalteam. Ik ben er zeker van dat hij een heel interessant verhaal te vertellen heeft. Ik heb gehoord dat hij een grote wielerliefhebber is."