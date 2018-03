Waarom Vainsteins niet meer won: "Ik voelde me de grootste crimineel"

De Letse renner Romans Vainsteins sprintte in 2000 naar de regenboogtrui. Na zijn wereldtitel bleven de grote successen uit.

"In mijn laatste jaren was ik mijn interesse in het wielrennen wat verloren", vertelt Vainsteins in De kleedkamer. "Er waren een aantal grote dopingschandalen uitgekomen. Wielrenners werden de hele tijd in de gaten gehouden, zelfs als je op vakantie was met je vrouw en je kinderen."

"Ze controleerden mijn telefoon en hielden mijn huis in de gaten. Dat was geen leven meer. Ik kreeg het gevoel dat ik de grootste crimineel ter wereld was."

De naam Vainsteins viel in de zaak-Fuentes. "Dat is allemaal onzin. Als ik schuldig geweest was, was ik zeker ook lastiggevallen door de Internationale Wielerunie, door de Letse federatie en door het Lets Olympisch Comité", verdedigt hij zich. "Als het waar was, hadden ze me ongetwijfeld al mijn overwinningen afgenomen."