Tom Boonen maakt programma voor Eén: "Kan me helemaal smijten"

De opnames moeten nog van start gaan, maar Tom Boonen kijkt nu al heel erg uit naar het avontuur. "Er komt veel op me af, maar wat mij overtuigd heeft om mij te smijten voor dit programma is dat het een sterk idee is waar ik me helemaal in kan vinden. En dat ik mag samenwerken met een enthousiaste ploeg!"

Olivier Goris, de netmanager van Eén, is ervan overtuigd dat in Boonen een groot tv-talent is. "Hij heeft alles in zich heeft om een sterke tv-maker te worden: Tom is écht, hij kan luisteren, staat in het leven, is oprecht geïnteresseerd in andere mensen, en hij heeft een perfect gevoel voor humor."